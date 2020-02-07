Губернатор Ярославской области и посол Чехии сыграли в хоккей в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Товарищеский хоккейный матч в память о погибших в авиакатастрофе игроках ярославского "Локомотива" состоялся в пятницу в Ярославле. В нем приняли участие команда правительства Ярославской области, капитаном которой стал губернатор региона Дмитрий Миронов, и команда посольства Чехии, капитаном которой выступил посол Чехии в России Витезслав Пивонька, передает корр. ТАСС.

"Ярославскую область и Чешскую республику связывают давние партнерские отношения в торгово-экономической и культурной сферах. Но еще нас связывает общая любовь к хоккею. Наши чешские друзья видят, что для ярославцев это не просто вид спорта, а почти религия, у нас много преданных болельщиков и есть давние хоккейные традиции. Регион был и остается местом проведения самых престижных спортивных состязаний как российского, так и мирового уровня", - сказал Миронов журналистам в перерыве матча.

Основное время матча завершилось со счетом 8:8. Миронов забросил три шайбы в ворота чешской команды. По буллитам ярославская команда одержала победу.

"Моя жизнь тоже неразрывно связана с этим видом спорта. Для меня честь принимать участие в этом товарищеском матче, посвященном памяти погибших хоккеистов "Локомотива", среди которых были представители Чехии и Словакии. Спасибо нашим коллегам из посольства, которые согласились принять участие в этом матче", - добавил Миронов.

Ранее в пятницу губернатор провел встречу с чешской делегацией. Стороны обсудили перспективы экономического и культурного сотрудничества.

Як-42 потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе хоккеисты основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2011/12. Выжить удалось только бортинженеру Александру Сизову.