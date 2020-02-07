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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянка Фаткулина стала второй на дистанции 1000 м на этапе КМ по конькобежному спорту

Третье место заняла Екатерина Шихова
Ольга Фаткулина EPA-EFE/IGOR KOVALENKO
Описание
Ольга Фаткулина
© EPA-EFE/IGOR KOVALENKO

ТАСС, 7 февраля. Россиянка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 1000 м на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в канадском Калгари.

30-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 12,803 секунды, установив личный рекорд. Победила в соревнованиях японская спортсменка Нао Кодайра (1.12,652), бронзовая награда досталась россиянке Екатерине Шиховой (1.12,842).

Россиянка Дарья Качанова показала пятый результат (1.12,981) и установила новый личный рекорд. Ангелина Голикова, также показавшее лучшее личное время, заняла седьмое место (1.13,145).

Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, также в ее активе одна золотая и две бронзовые награды чемпионатов мира, три золотые и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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