Теннисный матч с участием Федерера, Надаля и Билла Гейтса побил рекорд посещаемости

ТАСС, 8 февраля. Традиционная благотворительная игра "Матч для Африки" прошла в ЮАР и побила мировой рекорд по посещаемости теннисных встреч. Об этом сообщает AFP.

На футбольном стадионе "Кейптаун" состоялись две встречи, которые посетили около 48 тыс. зрителей. Швейцарец Роджер Федерер победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Также состоялся матч в парном разряде, где Федерер в третий раз сыграл вместе с основателем компании Microsoft американцем Биллом Гейтсом, а напарником Надаля стал южноафриканский комик Тревор Ноа. Победу со счетом 6:3 одержали Федерер и Гейтс.

Предыдущим рекордом по посещаемости была выставочная встреча Федерера с представителем Германии Александром Зверевым, игра прошла 24 ноября в Мехико в присутствии 42 517 человек.

"Матч для Африки" проходит с 2010 года, тогда в нем также принял участие Надаль. Розыгрыш 2020 года стал шестым. Организатором матча является Федерер, который играет против мировых звезд тенниса, а все заработанные деньги идут в фонд спортсмена для помощи африканским детям.