Традиционный международный турнир по керлингу стартует на Красной площади в субботу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международный турнир по керлингу среди мужских сборных WCT Red Square Classic 2020 стартует в субботу в Москве. На протяжении двух дней восемь команд поборются за победу на дорожках, расположенных на Красной площади, вход на соревнования для зрителей будет свободным.

Участие в соревнованиях примут керлингисты из Австрии, Италии, Швейцарии и Эстонии. Еще четыре команды представят Россию - два коллектива из Москвы, по одному из Санкт-Петербурга и подмосковного Дмитрова. Команды поделены на две группы (по четыре в каждой) и сыграют в один круг, по результатам предварительного этапа две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в полуфинал. Все матчи будут состоять из шести эндов, а при ничейном результате для определения победителя проведут экстра-энд.

Полуфиналы, финал и матч за третье место пройдут в воскресенье. После игр состоится торжественная церемония закрытия турнира.

Матчи пройдут на льду "ГУМ-Катка" на Красной площади. Для соревнований там подготовят керлинговые дорожки высокого качества. Две из них будут открыты для зрителей и болельщиков, чтобы каждый мог попробовать свои силы в этом виде спорта. Инструкторами станут российские спортсмены - победители и призеры престижных международных турниров.

В прошлом году участниками соревнований были команды из США, Швеции, Швейцарии, Чехии, Италии и России. Победу одержал коллектив Сергея Глухова.