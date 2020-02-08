Воронина выиграла бронзу на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

ТАСС, 8 февраля. Россиянка Наталья Воронина стала бронзовым призером на дистанции 3000 м на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в канадском Калгари.

25-летняя россиянка преодолела дистанцию за 3 минуты 56,579 секунды. Победительницей стала Мартина Сабликова из Чехии (3 минуты 54,936 секунды). Второе место заняла представительница Нидерландов Антоинетте де Йонг (отставание 1,24 секунды).

Россиянка Евгения Лаленкова показал четвертое время. Конькобежка преодолела дистанцию за 3 минуты 57,466 секунды и установила личный рекорд.

Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 м. Также россиянка имеет в своем активе шесть бронзовых наград в разных дисциплинах на чемпионатах мира. На европейских первенствах спортсменка выиграла две серебряные и одну бронзовую награды.

По итогам первого дня соревнований российские конькобежцы завоевали семь медалей. На дистанции 500 м у мужчин на пьедестал попали Руслан Мурашов (золото), Павел Кулижников (серебро) и Виктор Муштаков (бронза). Серебряным призером на дистанции 1000 м у женщин стала Ольга Фаткулина, бронзу выиграла Екатерина Шихова. Денис Юсков стал победителем на дистанции 1500 м, а Воронина принесла заключительную медаль дня.

Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье.