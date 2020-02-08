РУСАДА в январе провело почти 750 допинг-тестов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе 2020 года организовало 748 тестирований, взяв у спортсменов 888 допинг-проб. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Отбор проб осуществлялся как собственным персоналом РУСАДА, так и другими организациями на основании подписанных контрактов.

Российское антидопинговое агентство за 2019 год провело 9743 тестирования и взяло у спортсменов 11316 допинг-проб. Агентство по итогам года перевыполнило взятые на себя обязательства (11000).

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2020 году взять 13 тыс. допинг-проб.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято у спортсменов 9540 проб, в то время как планировалось взять 9 тыс.