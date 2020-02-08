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Зимние олимпийские виды спорта

Кравцов: результаты российских конькобежцев показывают их хорошую готовность к ЧМ

Россияне на этапе КМ в Калгари заняли весь пьедестал на дистанции 500 м, Денис Юсков победил на 1500 м, Ольга Фаткулина заняла второе место на 1000 м, Наталья Воронина стала бронзовым призером на 3000 м
Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Успешное выступление российских конькобежцев на этапе Кубка мира является свидетельством их хорошей готовности к чемпионату мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Российские конькобежцы на этапе Кубка мира в Калгари заняли весь пьедестал на дистанции 500 м (Павел Мурашов, Павел Кулижников, Виктор Муштаков), Денис Юсков победил на дистанции 1500 м, Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 1000 м, Наталья Воронина стала бронзовым призером на дистанции 3000 м.

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"Этот этап Кубка мира проводится в преддверии чемпионата мира, который стартует уже на следующей неделе. И эти результаты перед мировым первенством особенно радуют. Очень хорошо выступили и наши спринтеры, и девочки, посмотрим, что будет сегодня", - сказал Кравцов. В субботу в Калгари состоятся забеги на 5000 м и 10000 м, а также масс-старт, командная гонка и командный спринт.

"Нужно понимать, что главный старт сезона у нас впереди. Надеемся и ждем, что и на чемпионате мира наши конькобежцы покажут хороший результат, они все находятся в хорошей форме, на высоком уровне", - сообщил Кравцов.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет с 13 по 16 февраля в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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