Всемирный женский хоккейный матч в Уфе завершился вничью

ТАСС, 8 февраля. Двукратный победитель Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) "Агидель" сыграла в Уфе вничью со счетом 2:2 с любительской командой "Росомахи" во Всемирном женском матче Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба ЖХЛ.

Матч прошел в три периода по 15 минут. "Агидель" представляла команду "синих", "Росомахи" - белых. У "Агидели" шайбами отметились Вероника Коржакова и Екатерина Халитова, в составе "Росомах" отличились Юлия Голованова и Ольга Сосина.

"Эмоции отличные, такие мероприятия всегда получаются очень позитивными. По профессиональному хоккею, конечно, скучаю, стараюсь поддерживать форму и кататься где-то три раза в неделю. Хоккей - неотъемлемая часть моей жизни, но теперь это больше приятное хобби. Была рада увидеть сегодня девчонок из "Агидели" - они в отличной физической форме, доказывают свое лидерство, чемпионство", - рассказала бывший игрок "Агидели" Голованова.

Перед матчем некоторые зрители приняли участие в тренировке, в которой тренерами выступили хоккеистки "Агидели". Также профессиональные хоккеистки показали игрокам местной ДЮСШ мастер-класс.

Всемирный женский хоккейный матч, который проходит в формате противостояния "синих" и "белых", состоится в эти выходные более чем в 30 странах по всему миру. В каждой стране команды "синих" и "белых" сыграют друг с другом, а заброшенные шайбы суммируются, победа достанется команде, общий счет голов которой будет больше.