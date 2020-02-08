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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Матыцин на "Русской зиме" обсудит со спортсменами план выхода легкой атлетики из кризиса

Турнир пройдет 9 февраля
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин 9 февраля посетит турнир "Русская зима", во время которого проведет встречу со спортсменами для обсуждения путей выхода легкой атлетики из кризиса. Об этом он рассказал журналистам в субботу.

3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку, передав рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями.

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"Завтра я буду на соревнованиях по легкой атлетике. Важно развивать этот вид спорта. Мне важно лично пообщаться со спортсменами и тренерами, послушать их, чтобы быстрее найти выход из сложившейся ситуации", - сказал Матыцин.

Членство ВФЛА в международной федерации (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics полностью исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованияхМатыцин, Олег Васильевич
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