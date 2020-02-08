Матыцин на "Русской зиме" обсудит со спортсменами план выхода легкой атлетики из кризиса

3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку, передав рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин 9 февраля посетит турнир "Русская зима", во время которого проведет встречу со спортсменами для обсуждения путей выхода легкой атлетики из кризиса. Об этом он рассказал журналистам в субботу.

"Завтра я буду на соревнованиях по легкой атлетике. Важно развивать этот вид спорта. Мне важно лично пообщаться со спортсменами и тренерами, послушать их, чтобы быстрее найти выход из сложившейся ситуации", - сказал Матыцин.

Членство ВФЛА в международной федерации (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics полностью исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.