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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" не возьмет на сборы футболиста Игало из-за коронавируса

Нападающий был взят в аренду у китайского клуба "Шанхай Шэньхуа"

ТАСС, 8 февраля. Перешедший зимой в английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" нападающий Одион Игало не поедет с командой на сборы в Испанию из-за вспышки коноравируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игало принадлежит китайскому клубу "Шанхай Шэньхуа", в заключительный день зимнего трансферного окна 30-летний нигериец был арендован до конца сезона "Манчестер Юнайтед". По словам главного тренера англичан Уле Гуннара Сульшера, Игало останется в Манчестере, потому что в случае его вылета на сборы в Испанию игроку может быть отказано во въезде в Великобританию, так как в прошедшие две недели он был в Китае.

С 2014 по 2017 год Игало выступал в чемпионате Англии за "Уотфорд". В составе команды он провел 100 матчей во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал 11 голевых передач. Также Игало выступал за норвежский "Лин", итальянские "Чезену" и "Удинезе", испанскую "Гранаду" и китайский "Чянчунь Ятай". В составе сборной Нигерии он провел 35 матчей и забил 16 мячей.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Клуб набрал 35 очков в 25 матчах. Следующий матч команда проведет 17 февраля в чемпионате страны против "Челси".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 34,5 тыс., более 700 человек умерли, выздоровели свыше 2 тыс.

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