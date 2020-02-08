Более 5 тыс. человек приняли участие в "Лыжне России" в Архангельске на Северной Двине

Лыжню для гонки готовили в течение недели специалисты лыжного стадиона им. В. С. Кузина. "Это настоящие профессионалы своего дела, которые работали на Кубке России и чемпионате страны", - сказал ТАСС представитель организаторов, директор регионального Центра спортивной подготовки Роман Клобуков. Для лыжников была организована бесплатная походная кухня.

В Архангельске состоялись четыре забега на 2 000 метров среди девушек и юношей 2002 года рождения и младше и среди женщин и мужчин 2001 года рождения и старше, а также массовый забег на символические 2020 метров. Гонки прошли в центре города рядом с набережной Северной Двины прямо на реке. Погода для забега оказалась благоприятной - в Архангельске почти нет ветра и минус 8 градусов.

"В Архангельске в "Лыжне России" приняли участие более пяти тысяч человек, а всего по области - около 10 тысяч", - сказали в пресс-службе.

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Более 5 тысяч человек приняли участие в региональном этапе открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" в субботу в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по спорту Архангельской области.

80-летний Петр Дуркин - один из старейших участников забега - в "Лыжне" участвует пятый раз. "Я, конечно, не бегу на время, символически прохожу", - сказал он ТАСС. Дуркин - профессор, доктор педагогических наук, много лет преподавал в Поморском государственном университете, был деканом спортивного факультета, по его словам, участие в "Лыжне" для него представляет не только спортивный, но и профессиональный интерес. "Моя диссертация была посвящена аспектам интереса к физкультуре от школьников до пожилых людей, меня интересует мотивация - не все ведь на результат ориентированы, есть что-то большее, социально значимое", - пояснил собеседник агентства.

Оксана Хрущева участвует в забеге с мужем и четырьмя детьми, младшему 5 лет, старшему - 18. "С нами еще сестра с сыном, а так мы участвуем в пятый раз, в предыдущие годы разным составом", - сказала она ТАСС. Инициатором семейных забегов стал старший сын Никита, который несколько лет назад начал ходить в лыжную секцию. "У него уже первый взрослый разряд, а дочка Аделина - кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, мы всегда их поддерживаем, участвуем и в "Лыжне", и в "Кроссе наций", - добавила Хрущева.

День зимних видов спорта

Гонки "Лыжни России" проходят во всех районах области. В ряде муниципальных образований забег состоится в воскресенье, чтобы лыжники смогли принять участие и в главной гонке в Архангельске, и у себя дома.

На набережной Северной Двины в субботу также проходит День зимних видов спорта. Здесь организовано множество мероприятий для горожан и гостей областного центра. Он посвящен проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Архангельск проводит День зимних видов спорта в четвертый раз.

В программе встречи с известными спортсменами, соревнования по виндсерфингу и сноукайтингу, мастер-классы по фигурному катанию и лыжным гонкам для детей, катания на собачьих упряжках, турнир по хоккею с мячом на валенках, турнир по игре в снежки.

"Лыжня России" - открытая Всероссийская лыжная гонка, проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия - привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацией соревнований занимаются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные власти.