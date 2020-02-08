Глава Федерации ледовых видов спорта Франции ушел в отставку после скандала с фигуристками

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Федерации ледовых видов спорта Франции Дидье Гайаге подал в отставку на фоне скандала вокруг обвинений в сексуальном насилии, которые выдвинули сразу несколько бывших фигуристок в адрес тренеров. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания совета федерации, состоявшегося в субботу.

"Я принял решение подать в отставку", - сказал он. Гайаге, которому сейчас 66 лет, дважды занимал пост президента федерации. Первый раз - с 1998 по 2004 год, затем, после перерыва, был вновь избран на эту должность в 2007 году. Гайаге является двукратным чемпионом Франции по фигурному катанию (1974 и 1975 гг.) и неоднократным призером национальных чемпионатов.

На прошлой неделе во Франции сразу несколько бывших фигуристок обвинили трех тренеров в сексуальных домогательствах и насилии. По словам спортсменок, насильственные действия в их отношении были совершены в период с конца 1970-х до начала 1990-х годов, когда они были подростками. В связи с этими заявлениями парижская прокуратура начала расследование.

В Министерстве спорта Франции заявили о "полном сбое" в системе федерации и призвали Гайаге уйти в отставку. По мнению ведомства, именно Гайаге несет ответственность за возвращение в фигурное катание тренера Жиля Бейера, несмотря на проходящее в начале 2000-х годов расследование в связи с "ненадлежащим отношением" к фигуристам.