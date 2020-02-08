РУСАДА в январе провело 15 информационно-образовательных мероприятий

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе 2020 года провели 15 информационно-образовательных мероприятий. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В январе мы провели 15 информационно-образовательных мероприятий, - отметила Пахноцкая. - На них присутствовало 1009 человек, из которых 818 являются спортсменами, 157 - тренерами. Это были представители велоспорта, биатлона, легкой атлетики, художественной гимнастики и других видов спорта".

В 2019 году РУСАДА провело 223 информационно-образовательных мероприятия. Общее количество их участников составило 15409 человек, в том числе 6144 спортсмена, 486 врачей, 3008 тренеров, остальные - спортивный персонал и болельщики.