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Летние неолимпийские виды спорта

Автомотоклуб ФСО России выиграл соревнования по мотокроссу на приз имени Чкалова

В соревнованиях приняли участие 263 спортсмена из 83 команд
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Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 8 февраля. /ТАСС/. Первая команда Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны РФ (АМК ФСО) стала победительницей соревнований по мотокроссу на приз имени Валерия Чкалова в общем зачете. Заезды прошли в подмосковных Мытищах.

Команда АМК ФСО стала лучшей пятый год подряд. В соревнованиях приняли участие 263 спортсмена из 83 команд, которые соревновались в пяти классах: "Открытый" (шипы); "Открытый" (без шипов); 125 куб. см (шипы); 750 куб. см "Мотоциклы с колясками" (без шипов); "Юноши" (шипы). Отличительной особенностью соревнований по мотокроссу на приз Чкалова является то, что здесь отсутствует личный зачет, а победители заездов определяются по результатам финиша последнего члена команды.

Первый раз Чкаловский мотокросс был проведен в 1939 году в Москве после трагической гибели летчика Героя СССР Валерия Чкалова. Он принимал активное участие в развитии мотоспорта в СССР в середине 1930-х годов, сам неоднократно участвовал в мотоциклетных соревнованиях, а также выполнял роль главного судьи. Во время Великой Отечественной войны Чкаловский мотокросс не проводился и был возобновлен в конце 1940-х годов.

В СССР соревнования пользовались огромной популярностью, ежегодно собирая множество любителей мотокросса. В 1990-х - начале 2000-х годов Кубок Чкалова проводился нерегулярно и не мог привлечь большое количество участников. Но с 2013 года, когда организатором стал АМК ФСО России, соревнование стало проводиться регулярно, собирая поначалу десятки, а потом и сотни спортсменов.

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