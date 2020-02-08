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Кубок Федерации по теннису

Сборная России повела в счете в отборочном матче Кубка Федерации по теннису против румынок

Екатерина Александрова победила Ану Богдан
Екатерина Александрова EPA-EFE/LYNN BO BO
Описание
Екатерина Александрова
© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 8 февраля. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над Аной Богдан в третьей встрече квалификационного матча Кубка Федерации против сборной Румынии. Соревнования проходят в румынском городе Клуж-Напока.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 7:5 в пользу 25-летней россиянки. Александрова занимает 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Богдан располагается на 90-й строчке.

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Сборная России повела со счетом 2-1 в матче до трех побед, в пятницу Александрова обыграла Елену-Габриэлу Рузе, Богдан была сильнее Вероники Кудерметовой. Позднее в субботу Кудерметова сыграет с Рузе, в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская встретятся с Ириной Барой и Йоаной Олару.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира. В последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.

Теги
РумынияРоссияКубок Федерации по теннису
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