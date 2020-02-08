Загитова опустилась на второе место в рейтинге ISU

ТАСС, 8 февраля. Японская фигуристка Рика Кихира заняла первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает пресс-служба ISU.

17-летняя спортсменка имеет в активе 4708 очков. Кихира обошла в рейтинге россиянку Алину Загитову, которая опустилась на второе место (4702). Третье место занимает еще одна японская фигуристка Сатоко Мияхара (4089).

Россиянка Евгения Медведева идет на пятом месте (3734), Алена Косторная - на седьмом (3255), Анна Щербакова - на девятом (3126), Александра Трусова - на 11-м (3093), Софья Самодурова - на 13-м (3012).

Кихира стала первой на прошедшем в Сеуле Турнире четырех континентов, также на ее счету победа на турнире прошлого года. Кихира является победительницей финала серии Гран-при прошлого сезона.