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Зимние олимпийские виды спорта

Загитова опустилась на второе место в рейтинге ISU

На первое место вышла японская фигуристка Рика Кихира
Алина Загитова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 8 февраля. Японская фигуристка Рика Кихира заняла первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает пресс-служба ISU.

17-летняя спортсменка имеет в активе 4708 очков. Кихира обошла в рейтинге россиянку Алину Загитову, которая опустилась на второе место (4702). Третье место занимает еще одна японская фигуристка Сатоко Мияхара (4089).

Россиянка Евгения Медведева идет на пятом месте (3734), Алена Косторная - на седьмом (3255), Анна Щербакова - на девятом (3126), Александра Трусова - на 11-м (3093), Софья Самодурова - на 13-м (3012).

Кихира стала первой на прошедшем в Сеуле Турнире четырех континентов, также на ее счету победа на турнире прошлого года. Кихира является победительницей финала серии Гран-при прошлого сезона.

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