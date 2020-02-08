Румынские теннисистки сравняли счет в отборочном матче Кубка Федерации с командой России

ТАСС, 8 февраля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Жаклин-Адине Кристиан в четвертой встрече квалификационного матча Кубка Федерации против сборной Румынии. Соревнования проходят в румынском городе Клуж-Напока.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 21-летней румынки. Первоначально Кудерметова должна была сыграть с Еленой-Габриэлой Рузе, которую заменила Кристиан. 22-летняя Кудерметова занимает 38-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Кристиан - 197-ю.

Счет в матче до трех побед стал 2-2. В пятницу Екатерина Александрова (28) обыграла Рузе (166) - 6:4, 6:1, Ана Богдан (90) была сильнее Кудерметовой - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, ранее в субботу Александрова выиграла у Богдан - 7:5, 3:6, 7:5. Решающая игра пройдет позднее в субботу в парном разряде, Анна Блинкова и Анна Калинская встретятся с Ириной Барой и Йоаной Олару.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира. В последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.