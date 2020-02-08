Рекорд России по беспрерывной игре в керлинг установлен в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Российский рекорд по беспрерывной игре в керлинг установлен на фестивале керлинга "Енисейская Сибирь" в Красноярске. Марафон беспрерывной игры стартовал в пятницу утром и завершился в 23:00 (19:00 мск) в субботу, продлившись 40 часов, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Он [рекорд] будет зафиксирован в Федерации керлинга России. В понедельник туда будет отправлен официальный протокол", - сообщил собеседник агентства, добавив, что результат также будет зафиксирован в Книге рекордов Красноярска.

В керлинг можно было сыграть на ледовом катке на острове Отдыха рядом с Центральным стадионом и в "Керлинг-холле", расположенном на территории арены. В керлинг мог сыграть любой желающий, также на катке действовали мастер-классы, где горожанам и гостям города рассказывали о правилах игры и обучали технике броска. В рамках марафона прошли игры в керлинг на колясках среди людей с ограниченными возможностями. Всего за два дня площадки посетила тысяча человек.

Фестиваль керлинга стартовал в Красноярске в январе и завершится в конце февраля, он проходит при поддержке минспорта региона, Федерации керлинга Красноярского края, Дирекции спортивных и массовых мероприятий и проектов и корпорации развития "Енисейская Сибирь" (комплексного инвестиционного проекта на территории края, Хакасии и Тувы). В рамках фестиваля проходят соревнования среди дворовых команд, мастер-классы, состязания среди дошкольников по напольному керлингу. В фестивале принимают участие спортсмены из Красноярского края, Хакасии и Тувы.

С 15 по 22 февраля Красноярск примет первенство мира по керлингу среди юниоров.