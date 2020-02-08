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Летние олимпийские виды спорта

Гандбольный "Спартак" проиграл "Татрану" и не сумел выйти в 1/4 финала SEHA-Газпром лиги

Московский клуб уступил со счетом 22:32

ТАСС, 8 февраля. Российский гандбольный клуб "Спартак" (Москва) со счетом 22:32 проиграл на выезде словацкому "Татрану" в ответном матче 1/8 финала SEHA-Газпром лиги и не сумел пробиться в четвертьфинал.

В первой встрече 2 февраля "Спартак" дома проиграл со счетом 23:31, в четвертьфинале словацкий клуб встретится с "Загребом" (Хорватия). На групповой стадии "Спартак" занял последнее, шестое место с одной победой при девяти поражениях.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Юго-Восточной Европы. "Спартак" является первым представителем России в турнире.

На старте 12 команд были разбиты на две группы. Каждая команда провела по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую вышли в четвертьфинал, остальные играют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира.

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