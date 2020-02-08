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Кубок Федерации по теннису

Тарпищев: выход в финальную часть Кубка Федерации станет стимулом для развития сборной РФ

Россиянки обыграли команду Румынии со счетом 3-2
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа над сборной Румынии и выход в финальную часть Кубка Федерации по теннису станет отличным стимулом для развития молодой женской команды России. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В субботу Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли румынок Елену-Габриэлу Рузе и Жаклин-Адине Кристиан в пятой встрече парного разряда квалификационного матча Кубка Федерации против сборной Румынии. Счет в матче до трех побед стал 3-2 в пользу российской команды, которая сыграет в финальной части турнира.

"Считаю, что для девочек одержать такую победу здорово и это стимул для развития. Это сплоченная команда, и практически все дебютантки, - сказал Тарпищев. - Хорошо, что так сложилось, простых матчей не бывает в этом турнире. В первую очередь надо похвалить пару и Александрову, подвиг в том, что качественно сыграли головой, умно".

В пятницу Екатерина Александрова обыграла Рузе - 6:4, 6:1, Ана Богдан была сильнее Вероники Кудерметовой - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Ранее в субботу Александрова выиграла у Богдан - 7:5, 3:6, 7:5, а Кудерметова проиграла Кристиан со счетом 5:7, 3:6.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичКубок Федерации по теннису
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