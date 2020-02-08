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Летние олимпийские виды спорта

Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

Спортсмен преодолел планку на высоте 6 м 17 см, побив достижение француза Рено Лавиллени на 1 см
Арман Дюплантис EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Арман Дюплантис
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 8 февраля. Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на международном турнире в Торуни (Польша). Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Дюплантис преодолел планку на высоте 6 м 17 см, что является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение было установлено французом Рено Лавиллени в 2014 году - 6,16 м. Отмечается, что новый рекорд Дюплантис поставил со второй попытки.

"Это то, чего я хотел с трех лет", - сказал швед.

Дюплантису 20 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также на его счету золотая медаль европейского первенства 2018 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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