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Зимние олимпийские виды спорта

Голикова заняла второе место на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту

Спортсменка установила личный рекорд
Ангелина Голикова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ангелина Голикова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 8 февраля. Россиянка Ангелина Голикова стала второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в канадском Калгари.

Россиянка преодолела дистанцию за 36,780 секунды, установив личный рекорд. Победила в соревнованиях японка Нао Кодайра (36,658), третье место у австрийки Ванессы Херцог (37,088).

Россиянка Ольга Фаткулина заняла четвертое место (37,116), Дарья Качанова - восьмое (37,576).

Голикова является бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях 2019 года в командном спринте. Также на ее счету одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали европейских первенств.

Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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