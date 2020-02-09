"Верона" обыграла "Ювентус" и довела серию без поражений в чемпионате Италии до 8 матчей

ТАСС, 9 февраля. "Верона" со счетом 2:1 обыграла "Ювентус" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Фабио Борини (76-я минута) и Джампаоло Паццини (86, с пенальти). У проигравших отличился Криштиану Роналду (65). Роналду забивает в десятом матче чемпионата подряд, что является лучшим показателем в истории "Ювентуса". Предыдущее достижение принадлежало французу Давиду Трезеге, он забивал в девяти играх подряд.

"Верона" продлила серию без поражений до восьми матчей в чемпионате, в последний раз клуб проигрывал 7 декабря 2019 года в гостевом матче против "Аталанты" (2:3). В турнирной таблице "Верона" поднялась на шестое место, набрав 34 очка. "Ювентус" лидирует в первенстве, имея в активе 54 очка. "Интер", идущий на втором месте (51 очко после 22 матчей), в воскресенье может сравняться с "Ювентусом" в турнирной таблице, если обыграет "Милан".

В следующем туре "Верона" в гостях сыграет с "Удинезе" 16 февраля. "Ювентус" в этот же день примет "Брешию".