Ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ открывается в Токио

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ Владимира Путина открылся в воскресенье в спортивном центре Сумида в японской столице. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

В этом году в первенстве принимают участие около 100 спортсменов. "Мы видели некоторое снижение числа участников в последние годы, однако на этот раз их стало больше. По регламенту в схватках можно участвовать с 18 лет, и в этом году в Токио приехали молодые самбисты с Хоккайдо", - рассказал журналистам вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

По его словам, на первенстве представлены 9 весовых категорий среди мужчин и женщин. "В этом году мы также впервые ввели в программу боевое самбо. В рамках турнира состоится пять схваток", - отметил вице-президент Федерации самбо Японии.

Нынешний турнир стал 46-м по счету чемпионатом Японии и восьмым на Кубок президента РФ. Чемпионат отберет лучших спортсменов, которые позднее в этом году отправятся на Кубок мира в Москву.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов. После Олимпиады 1980 года интерес к этому виду начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада.

В ноябре 2018 года самбо получило временное признание от Международного олимпийского комитета (МОК). Для самбо это означает возможность в будущем войти в программу Олимпийских игр, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК.