Кубинский боксер Ригондо стал чемпионом мира во второй весовой категории

ТАСС, 9 февраля. Кубинец Гильермо Ригондо завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 53,52 кг. В 12-раундовом поединке в Аллентауне (США, штат Пенсильвания) он выиграл у венесуэльца Либорио Солиса по очкам.

39-летний Ригондо стал чемпионом мира во второй весовой категории. Он владел поясом WBA в весе до 55,22 кг в 2012-2015 и 2016-2018 годах и титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в этом же весе в 2013-2015 годах. В 2017 году кубинец не смог завоевать звание чемпиона мира WBO в категории до 58,96 кг, проиграв украинцу Василию Ломаченко техническим нокаутом ввиду отказа в шестом раунде.

Ригондо, который также является двукратным олимпийским чемпионом (2000, 2004), одержал 20-ю победу (13 нокаутом) при одном поражении, один бой был признан несостоявшимся.

37-летний Солис потерпел шестое поражение при 30 победах (14 нокаутом) и одной ничьей, один бой был признан несостоявшимся. Он владел титулом чемпиона мира WBA в весе до 52,16 кг в 2013 году, позднее еще трижды безуспешно пытался завоевать пояса по престижным версиям в весовой категории до 53,52 кг.