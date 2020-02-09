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Летние олимпийские виды спорта

Британская пловчиха Белоногова будет выступать за Россию

18-летняя спортсменка является победительницей юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 м брассом
Описание
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 9 февраля. Британская пловчиха Татьяна Белоногова находится в процессе смены спортивного гражданства на российское. Об этом сообщает портал Swim Swam.

Отмечается, что 18-летняя спортсменка, которая ранее представляла Великобританию, на международном турнире Golden Tour выступает под российским флагом. Мать пловчихи - уроженка России, однако сама Белоногова родилась и живет в Британии.

"Решение заняло у меня довольно много времени, я думала об этом месяцами и никак не могла решиться на этот шаг, - сказала Белоногова. - Очевидно, здесь было над чем подумать. Я наконец приняла решение в мае прошлого года".

Белоногова является победительницей юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 м брассом.

Теги
ВеликобританияРоссияЛетние олимпийские виды спорта
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