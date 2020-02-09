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Летние олимпийские виды спорта

Дзюдоист Тедди Ринер потерпел поражение после рекордных 154 побед подряд

Француз проиграл схватку впервые с сентября 2010 года
Тедди Ринер EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Тедди Ринер
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 9 февраля. Французский дзюдоист Тедди Ринер, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, проиграл японцу Кокоро Кагеуре в третьем раунде турнира серии Большого шлема в Париже.

Для Ринера это поражение стало первым с сентября 2010 года, он не проигрывал на протяжении 154 схваток. Всего на взрослом уровне он проиграл в третий раз в карьере, ранее он потерпел поражение в полуфинале Олимпийских игр 2008 года в Пекине, а также в финале чемпионата мира 2010 года в абсолютной весовой категории.

30-летний Ринер является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы.

Теги
ФранцияЛетние олимпийские виды спорта
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