Дзюдоист Тедди Ринер потерпел поражение после рекордных 154 побед подряд

ТАСС, 9 февраля. Французский дзюдоист Тедди Ринер, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, проиграл японцу Кокоро Кагеуре в третьем раунде турнира серии Большого шлема в Париже.
Для Ринера это поражение стало первым с сентября 2010 года, он не проигрывал на протяжении 154 схваток. Всего на взрослом уровне он проиграл в третий раз в карьере, ранее он потерпел поражение в полуфинале Олимпийских игр 2008 года в Пекине, а также в финале чемпионата мира 2010 года в абсолютной весовой категории.
History is made!! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock#JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man— #JudoParis (@Judo) February 9, 2020
30-летний Ринер является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы.