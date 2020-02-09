Дзюдоист Тедди Ринер потерпел поражение после рекордных 154 побед подряд

ТАСС, 9 февраля. Французский дзюдоист Тедди Ринер, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, проиграл японцу Кокоро Кагеуре в третьем раунде турнира серии Большого шлема в Париже.

Для Ринера это поражение стало первым с сентября 2010 года, он не проигрывал на протяжении 154 схваток. Всего на взрослом уровне он проиграл в третий раз в карьере, ранее он потерпел поражение в полуфинале Олимпийских игр 2008 года в Пекине, а также в финале чемпионата мира 2010 года в абсолютной весовой категории.