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Футбол в России

Детско-юношеский комитет РФС выступает за введение второй возрастной категории в ЮФЛ

Сейчас в турнире принимают участие 12 команд, составленные из игроков до 17 лет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Детско-юношеский комитет Российского футбольного союза (РФС) рассчитывает, что со следующего сезона Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в турнире будут выступать команды, составленные из игроков до 16 лет. Об этом ТАСС сообщил член комитета, бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

О создании ЮФЛ было объявлено в апреле 2019 года на исполкоме РФС, в августе того же года стартовал чемпионат, в котором принимают участие 12 команд, составленные из игроков до 17 лет. В турнире по системе "осень-весна" выступают команды детско-юношеских спортивных школ, из которых семь представляют клубы Российской премьер-лиги (РПЛ): ЦСКА, петербургский "Зенит", казанский "Рубин", "Спартак", "Локомотив", "Краснодар" и "Динамо". В четверг пресс-служба РФС объявила, что профессиональный комитет союза поддержал проект реформы ЮФЛ.

"В лиге со следующего сезона должен начать играть еще один возраст - 16 лет. Я не знаю, будет ли эта реформа выноситься на повестку исполкома, - сказал Игнатьев. - Также мы не однократно обсуждали увеличение количества команд, которые будут представлять футболисты, не попадающие в составы своих клубов. Для них будут сделаны дополнительные команды, чтобы эти ребята могли играть".

После 13 матчей в ЮФЛ лидирует клуб "Чертаново", в активе которого 35 очков, на втором месте идет "Динамо" (28), на третьем - "Краснодар" (24). Заседание исполкома РФС состоится 13 февраля.

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