"Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче

ТАСС, 9 февраля. Петербургский "Зенит" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче . Встреча прошла в испанской Ла-Нусии.

В составе "Зенита" дубль на счету Артема Дзюбы (59-я и 61-я минуты), один гол у Сердара Азмуна (64), у ЦСКА отличились Кристиян Бистрович (22) и Федор Чалов (43).

Ворота ЦСКА защищал Илья Помазун. Основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев не попал в заявку на игру.

"Зенит" ушел на зимний перерыв лидером таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах. ЦСКА с 34 очками в 19 играх занимает четвертое место.