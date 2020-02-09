{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:2, Артема Дзюба сделал дубль

ТАСС, 9 февраля. Петербургский "Зенит" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче . Встреча прошла в испанской Ла-Нусии.

В составе "Зенита" дубль на счету Артема Дзюбы (59-я и 61-я минуты), один гол у Сердара Азмуна (64), у ЦСКА отличились Кристиян Бистрович (22) и Федор Чалов (43).

Ворота ЦСКА защищал Илья Помазун. Основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев не попал в заявку на игру.

"Зенит" ушел на зимний перерыв лидером таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах. ЦСКА с 34 очками в 19 играх занимает четвертое место.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Шведские хоккейные игры
Роман Ротенберг: российским хоккеистам было тяжело адаптироваться к скоростям на Евротуре
Первый вице-президент ФХР подчеркнул, что Евротур рассматривается в качестве подготовки к чемпионату мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС