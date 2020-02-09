Сборная Казахстана по хоккею не вышла в четвертый этап отбора на ОИ-2022

ТАСС, 9 февраля. Сборная Казахстана по хоккею со счетом 2:3 проиграла команде Польше в заключительном матче третьего этапа квалификации к Олимпийским играм 2022 года. Соревнования группы H завершились в Нур-Султане.

В составе казахстанской команды дублем отметился Дастин Бойд (31-я и 36-я минуты). У победителей шайбы на счету Бартоша Цюры (8), Мартина Пшигодского (31) и Мацея Урбановича (41).

В группе H третьего этапа квалификации сборная Польши заняла первое место, набрав девять очков, казахстанская команда стала второй (6). Таким образом, в заключительный, четвертый этап квалификации на Игры вышла команда Польши. В финальном этапе квалификации поляки выступят в одной группе с командами Латвии, Италии и Франции.

Сборная Казахстана не выступит на четвертой подряд Олимпиаде. Наилучшим достижением казахстанской команды является восьмое место на соревнованиях 1998 года. Польская команда не принимала участия в Играх с 1992 года, лучшим достижением польских хоккеистов на Олимпийских играх является четвертое место в 1932 году.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.