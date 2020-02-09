Просвирнова заняла второе место на этапе Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 м

ТАСС, 9 февраля. Россиянка Софья Просвирнова стала второй на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в германском Дрездене.

Первое место заняла спортсменка из Нидерландов Сюзанне Схюлтинг, показавшая время 2 минуты 24,845 секунды. Просвирнова уступила лидеру 0,02 секунды. Третьей стала француженка Тифани Юо-Маршан (2.25,045).

Еще одна россиянка Екатерина Ефременкова заняла пятое место (3.00,515).

Просвирнова является серебряным призером чемпионата мира 2018 года, дважды она завоевывала бронзовые награды мирового первенства (2016, 2019). На чемпионатах мира она пять раз выигрывала золотые медали.

Соревнования в Дрездене завершатся в воскресенье. Следующий этап Кубка мира пройдет 14 февраля в Дордрехте (Нидерланды).