ТАСС, 9 февраля. Российский нападающий Федор Смолов впервые вошел в стартовый состав "Сельты" на матч чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает пресс-служба "Сельты".

"Сельта" проведет домашний матч 23-го тура чемпионата Испании против "Севильи". Матч начнется в 20:30 мск.

Клуб набрал 17 очков в 22 матчах и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Сельта" арендовала Смолова у московского "Локомотива" до конца сезона-2019/20 30 января, на следующий день футболист прошел медосмотр и подписал контракт. Также он выступал за московское "Динамо" (2006-2015), нидерландский "Фейенорд" (2010-2011, аренда), махачкалинский "Анжи" (2012-2014), екатеринбургский "Урал" (2014-2015) и "Краснодар" (2015-2018). В составе краснодарцев Смолов два раза подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а также два раза признавался лучшим футболистом сезона по версии Российского футбольного союза (2016, 2018), вместе с "Локомотивом" Смолов выиграл Кубок и Суперкубок России.