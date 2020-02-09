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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Ростов" и занял второе место на Кубке Париматч Премьер по футболу

Московская команда победила по пенальти со счетом 5:4

ТАСС, 9 февраля. Московский футбольный клуб "Локомотив" победил "Ростов" в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер. Заключительная встреча турнира прошла в Дохе.

Основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее были игроки "Локомотива" - 5:4.

В составе победителей голы забили Мурило (20-я минута), Гжегож Крыховяк (60), Дмитрий Рыбчинский (73). За "Ростов" результативными ударами отметились Максим Осипенко (42), Павел Мамаев (50) и Роман Еременко (70). Все три матча "Локомотива" на этом турнире завершились серией пенальти (две победы и поражение).

Благодаря победе "Локомотив" занял второе место на турнире, набрав в трех матчах пять очков. "Ростов" расположился на третьей позиции с четырьмя очками после трех матчей.

Победителем Кубка Париматч Премьер второй год подряд стал московский "Спартак", набравший семь очков. Четвертое место занял сербский "Партизан" (2).

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Российский футбол
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