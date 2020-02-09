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Футбол в Испании

"Сельта" победила "Севилью" в первом матче Смолова в основном составе команды

Российский нападающий не сумел отметиться результативными действиями и был заменен на 88-й минуте
Федор Смолов EPA-EFE/SALVADOR SAS
Описание
Федор Смолов
© EPA-EFE/SALVADOR SAS

ТАСС, 9 февраля. "Сельта" со счетом 2:1 выиграла у "Севильи" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Виго.

В составе хозяев мячи забили Яго Аспас (78-я минута) и Пионе Систо (90+1), у гостей отличился Юссеф Эн-Несири (23).

Нападающий "Сельты" россиянин Федор Смолов, которому в воскресенье исполнилось 30 лет, впервые вышел в основном составе клуба, не сумел отметиться результативными действиями, получил желтую карточку на 81-й минуте и был заменен на 88-й минуте при счете 1:1.

"Сельта" прервала безвыигрышную серию из восьми матчей в чемпионате, в последний раз до этого клуб побеждал 24 ноября 2019 года в гостевой встрече против "Вильярреала" (3:1).

В турнирной таблице "Сельта" идет на 17-м месте, набрав 20 очков, "Севилья" занимает пятую строчку, в активе клуба 39 очков. В следующем туре "Сельта" в гостях сыграет с мадридским "Реалом" 16 февраля, "Севилья" в этот же день примет "Эспаньол".

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