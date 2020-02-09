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Олимпиада-2020 в Токио

Определились все участники женского баскетбольного турнира на Олимпиаде 2020 года

Последние участники определились по итогам квалификационного турнира, который проходил с 6 по 9 февраля в Бельгии, Франции и Сербии

ТАСС, 9 февраля. Определились все участники женского баскетбольного турнира на летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

С 6 по 9 февраля проходил олимпийский квалификационный турнир в Бельгии, Франции и Сербии. В турнире принимали участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Из каждой группы выходили по три команды, кроме групп, где выступали сборные США и Японии. Американки обеспечили себе участие в Играх благодаря победе на Кубке мира 2018 года, а японки выступят как хозяйки турнира.

Из 1-й группы путевки на Олимпиаду обеспечили сборные Сербии и Нигерии. В этой группе разыгрывалось две путевки, так как в ней играла команда США. Из второй группы вышли команды Франции, Австралии и Пуэрто-Рико.

В третьей группе путевки получили китаянки, испанки и представительницы Южной Кореи, а в четвертом квартете, в котором играла японская команда, путевки достались сборным Канады и Бельгии.

Сборная России не сумела пробиться на квалификационный турнир. На чемпионате Европы 2019 года российские спортсменки заняли восьмое место, путевки на турнир получили команды, занявшие первые шесть мест.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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