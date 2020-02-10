"Интер" победил "Милан" в матче чемпионата Италии, уступая по ходу встречи два мяча

ТАСС, 10 февраля. "Интер" со счетом 4:2 обыграл "Милан" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марцело Брозович (51-я минута), Матиас Весино (53), Стефан де Врей (70) и Ромелу Лукаку (90+3), у "Милана" отличились Анте Ребич (40) и Златан Ибрагимович (45).

"Милан" более четырех лет не может обыграть "Интер" в матче национального первенства, в последний раз клуб праздновал победу 31 января 2016 года (3:0). После этого "Милан" проиграл четыре очных матча и три раза сыграл вничью.

"Милан" прервал серию без поражений из пяти матчей в чемпионате. В предыдущий раз клуб проигрывал 22 декабря 2019 года в гостевом матче против "Аталанты" (0:5). "Интер" не проигрывает 15 матчей подряд в национальном первенстве, в последний раз команда уступила 6 ноября 2019 года в домашней игре против "Ювентуса" (1:2).

В турнирной таблице итальянского первенства "Интер" вышел на первую строчку, набрав 54 очка, "Милан" идет на десятой строчке, имея в активе 32 очка. В следующем туре "Интер" в гостях сыграет с "Лацио" 16 февраля, "Милан" днем позднее примет на своем поле "Торино".