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Олимпиада-2020 в Токио

Мужские сборные Бразилии и Аргентины по футболу примут участие в Олимпийских играх в Токио

Завершившая южноамериканский отборочный турнир очная встреча команд завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев
Описание
© EPA-EFE/ERNESTO GUZMAN JR

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 февраля. /ТАСС/. Мужские сборные Аргентины и Бразилии по футболу примут участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио. По итогам завершившегося в воскресенье в Колумбии отборочного турнира Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) они заняли первое и второе места соответственно.

Заключительный матч квалификации на стадионе им. Альфонсо Лопеса в городе Букараманга между этими сборными завершился победой бразильцев со счетом 3:0. Голами в составе Бразилии отметились Паулиньо (12-я минута) и Матеуш Кунья (29, 54). Гарантировавших себе досрочную победу в турнире аргентинцев устраивал любой исход встречи, в то время как бразильцам, сыгравшим в двух предыдущих матчах вничью, для выхода на Олимпиаду требовалась только победа, чтобы обойти команду Уругвая.

Футбольный турнир среди мужских команд на XXXII летних Олимпийских играх в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В нем примут участие 16 команд из шести континентальных конфедераций. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будут представлять команды Германии, Испании, Румынии и Франции; Африканскую конфедерацию футбола (CAF) - сборные Египта, Кот-д'Ивуара и ЮАР; Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) - команды Австралии, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Японии, которая будет хозяйкой соревнований; Конфедерацию футбола Океании (OFC) - сборная Новой Зеландии. Последние две путевки разыграют участники отборочного турнира Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), который пройдет с 20 марта по 1 апреля в Мексике.

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Олимпиада-2020 в Токио
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