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Зимние олимпийские виды спорта

Долг Союза биатлонистов России перед международной федерацией увеличился до €356 тыс.

К октябрю 2019 года СБР погасил пред IBU €550 тыс. из €700 тыс. долга
Глава СБР Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава СБР Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) должен будет компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) более €356 тыс. для выполнения одного из условий восстановления своих прав. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент СБР Владимир Драчев.

К октябрю 2019 года СБР погасил пред IBU €550 тыс. из €700 тыс. долга, по итогам заседания рабочей группы по восстановлению прав организации, которое прошло на прошлой неделе, стало известно, что национальная федерация должна будет выплатить еще более €170 тыс.

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"Я не вижу конструктивной работы рабочей группы, я вижу только ухудшение. С каждым приездом этой комиссии наши долги только увеличиваются. Теперь мы должны еще €356 тыс., причем не очень понятно, по каким причинам. По этой причине я бы хотел много вопросов адресовать руководству IBU", - сказал Драчев.

"Скоро в общей сложности мы должны будем уже за €1 млн. Такое ощущение, что мы выбраны федерацией, которая должна постоянно что-то оплачивать, а что - большой вопрос. Так не может продолжаться, мы должны идти навстречу друг другу, а не отдаляться и затягивать с восстановлением в правах. В октябре сначала шла речь о €150 тыс., теперь - о €356 тыс., и конца этому не видно, должна быть какая-то конечная цифра", - добавил он.

СБР ограничили в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить турниры под эгидой IBU и иметь своих представителей в этой организации. В октябре 2019 года конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР. На заседании в немецком Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.

В следующий раз конгресс IBU сможет рассмотреть статус СБР осенью 2020 года на заседании в Праге.

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