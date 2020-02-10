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Футбол в России

Гендиректор "Уфы": шансы клубов РПЛ в Кубке России должны быть равны

В середине января клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Шансы команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в Олимп - Кубке России по футболу должны быть равны. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор занимающей седьмое место в турнирной таблице РПЛ "Уфы" Шамиль Газизов.

В середине января клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России. Как рассказал ТАСС президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов, согласно плану Российского футбольного союза (РФС) участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в этом турнире со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.

"Мы примем решение Российского футбольного союза. Не нам же решать, - сказал Газизов. - Я свою позицию высказал, но не говорил о том, будет это на пользу или нет. Я говорил о другом - шансы у клубов РПЛ должны быть равными".

"Мне кажется, периферийные команды, из ФНЛ и ПФЛ (второго и третьего по силе дивизионов российского футбола - прим. ТАСС), ждут большие клубы. Для них это огромное событие - для клубов из второй лиги важно сыграть против "Зенита", "Спартака" или ЦСКА", - отметил генеральный директор "Уфы".

Комитет профессионального футбола РФС 6 февраля одобрил реформу, за которую проголосовало большинство клубов РПЛ. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании исполкома организации 13 февраля.

Кубок России разыгрывается с 1992 года, рекордсменом по количеству завоеванных трофеев является московский "Локомотив" (8). Лучшим результатом "Уфы" в этом турнире является выход в полуфинал в сезоне-2016/17. В текущем розыгрыше национального кубка команда из столицы Башкирии дошла до 1/8 финала, где в Москве со счетом 0:1 проиграла ЦСКА.

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Российский футбол
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