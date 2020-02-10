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ММА

Чемпион Bellator завершил карьеру из-за болезни головного мозга

Американскому бойцу была диагностирована кавернома
Рафаэль Ловато (слева) AP Photo/Nam Y. Huh
Описание
Рафаэль Ловато (слева)
© AP Photo/Nam Y. Huh

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чемпион организации Bellator Рафаэль Ловато объявил о завершении карьеры из-за редкой болезни головного мозга. Комментарий спортсмена ТАСС предоставила пресс-служба организации.

Отмечается, что у американского бойца диагностирована кавернома (сосудистое новообразование, доброкачественная опухоль).

"Время на пути к завоеванию чемпионского титула было для меня незабываемым, - сказал Ловато. - Я мечтал о долгой карьере, но иногда у жизни другой план. Я знаю, что дивизия должна продолжаться, пока я в стороне, и я желаю всем отличных боев на пути к этому поясу. Я буду работать, чтобы, может быть, если позволит судьба, когда-то вернуться, а если нет - так тому и быть".

Президент Bellator Скотт Кокер, в свою очередь, назвал Ловато "настоящим воином".

В активе 36-летнего бойца, выступавшего в среднем весе, 10 побед и ни одного поражения.

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