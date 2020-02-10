ЦСКА обыграл "Астану" в гостевом матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 10 февраля. Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 95:72 обыграл казахстанскую "Астану" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Нур-Султане в присутствии 1792 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал игрок ЦСКА Майк Джеймс, набравший 27 очков, у "Астаны" больше всех очков набрал Душан Ристич (18). ЦСКА одержал третью победу подряд, в последний раз клуб проигрывал подмосковным "Химкам" в гостях 6 января (80:96), "Астана" в последних пяти играх потерпела три поражения.

В другом матче игрового дня красноярский "Енисей" обыграл эстонский "Калев" дома со счетом 86:73 и прервал серию из пяти поражений.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 13 побед в 17 матчах, "Астана" идет десятой, имея в активе 6 побед в 15 играх. Московский клуб в следующем матче в лиге дома сыграет с "Калевом" 13 февраля, "Астана" 14 февраля примет "Химки".