Сборная Казахстана по хоккею ставит задачу попасть в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Первостепенной задачей сборной Казахстана является попадание в плей-офф чемпионата мира по хоккею 2020 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой Глеб Каратаев.

9 февраля сборная Казахстана в решающем матче третьего этапа квалификационного турнира на Олимпиаду 2022 года уступила команде Польши со счетом 2:3 и не сумела пробиться в финальный этап квалификации. По итогам прошлого сезона казахстанские хоккеисты завоевали право выступать в элитном дивизионе чемпионата мира 2020 года, который пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Сборная Казахстана сыграет в одной группе с командами России, Италии, Латвии, Норвегии, США, Финляндии и Швейцарии. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие сборные группы.

"Первостепенная задача на чемпионате мира - попасть в плей-офф. Группа хорошая, и в принципе такая задача решаема", - подчеркнул Каратаев.

"У нас сейчас очень много идей и программ для развития детско-юношеского и взрослого хоккея, которые мы будем внедрять и постараемся реализовать. Мы успешно работаем с Федерацией хоккея России в этом направлении и по тренерской системе. По менталитету мы ближе к нашему соседу, поэтому активно сотрудничаем в вопросах детско-юношеского хоккея. Этот сезон - переходной, необходимо время, и эта работа принесет плоды", - добавил он.

Молодежная сборная Казахстана по итогам чемпионата мира 2020 года покинула элитный дивизион. "Молодежная сборная в этом году выступала даже немного лучше, чем в прошлом, где нам немного повезло. Сейчас у нас в соперниках была сборная Германии, которая состояла из очень хороших перспективных ребят. А так, молодежь и перспективы у нас есть", - отметил Каратаев.

Лучшим достижением сборной Казахстана является 12-е место на турнире 2005 года в Австрии.