{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею ставит задачу попасть в плей-офф чемпионата мира

Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой Глеб Каратаев считает, что команде по силам достичь этой цели

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Первостепенной задачей сборной Казахстана является попадание в плей-офф чемпионата мира по хоккею 2020 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой Глеб Каратаев.

9 февраля сборная Казахстана в решающем матче третьего этапа квалификационного турнира на Олимпиаду 2022 года уступила команде Польши со счетом 2:3 и не сумела пробиться в финальный этап квалификации. По итогам прошлого сезона казахстанские хоккеисты завоевали право выступать в элитном дивизионе чемпионата мира 2020 года, который пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Сборная Казахстана сыграет в одной группе с командами России, Италии, Латвии, Норвегии, США, Финляндии и Швейцарии. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие сборные группы.

"Первостепенная задача на чемпионате мира - попасть в плей-офф. Группа хорошая, и в принципе такая задача решаема", - подчеркнул Каратаев.

"У нас сейчас очень много идей и программ для развития детско-юношеского и взрослого хоккея, которые мы будем внедрять и постараемся реализовать. Мы успешно работаем с Федерацией хоккея России в этом направлении и по тренерской системе. По менталитету мы ближе к нашему соседу, поэтому активно сотрудничаем в вопросах детско-юношеского хоккея. Этот сезон - переходной, необходимо время, и эта работа принесет плоды", - добавил он.

Молодежная сборная Казахстана по итогам чемпионата мира 2020 года покинула элитный дивизион. "Молодежная сборная в этом году выступала даже немного лучше, чем в прошлом, где нам немного повезло. Сейчас у нас в соперниках была сборная Германии, которая состояла из очень хороших перспективных ребят. А так, молодежь и перспективы у нас есть", - отметил Каратаев.

Лучшим достижением сборной Казахстана является 12-е место на турнире 2005 года в Австрии.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Власенко будет переизбираться в бюро Европейской лиги плавания
Выборы пройдут 10 мая в Будапеште
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС