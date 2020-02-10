Голкипер "Тампы" Василевский признан третьей звездой недели в НХЛ

ТАСС, 10 февраля. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский назван третьей звездой по итогам недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Василевский одержал три победы в трех матчах, отражая в среднем 93,6% бросков. Он довел победную серию в домашних матчах до восьми побед, что является повторением рекорда клуба.
ANDREI VASILEVSKIY ISN’T REAL pic.twitter.com/sqvpcX1Muz— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 7, 2020
Первой звездой недели признан латвийский вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликинс, он провел три игры, в которых клуб одержал две победы. В победных матчах Мерзликинс оставил свои ворота в неприкосновенности, в среднем он отражал 97,1% бросков.
Второй звездой недели стал американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор. За прошедшую неделю он сыграл четыре матча, в которых набрал 8 очков (3 гола + 5 результативных передач).