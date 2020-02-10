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НХЛ

Голкипер "Тампы" Василевский признан третьей звездой недели в НХЛ

Россиянин одержал три победы в трех матчах, отразив 93,6% бросков
Андрей Василевский AP Photo/Michael Owen Baker
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Michael Owen Baker

ТАСС, 10 февраля. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский назван третьей звездой по итогам недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Василевский одержал три победы в трех матчах, отражая в среднем 93,6% бросков. Он довел победную серию в домашних матчах до восьми побед, что является повторением рекорда клуба.

Первой звездой недели признан латвийский вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликинс, он провел три игры, в которых клуб одержал две победы. В победных матчах Мерзликинс оставил свои ворота в неприкосновенности, в среднем он отражал 97,1% бросков.

Второй звездой недели стал американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор. За прошедшую неделю он сыграл четыре матча, в которых набрал 8 очков (3 гола + 5 результативных передач).

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