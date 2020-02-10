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Футбол в Германии

СМИ: "Бавария" может предложить за Фирмино €90 млн

Как отмечается, бразилец - приоритетная цель мюнхенцев на летнее трансферное окно

ТАСС, 10 февраля. Немецкая "Бавария" намерена приобрести бразильского форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино за €90 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на английскую газету The Sun.

По информации издания, 28-летний футболист является приоритетной целью немецкого клуба на летнее трансферное окно.

Фирмино выступает в "Ливерпуле" с 2015 года, за это время он провел в составе команды 228 матчей, в которых забил 76 голов и отдал 59 результативных передач. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов прошлого сезона. В составе национальной команды Бразилии он провел 44 матча и забил 13 голов, вместе со сборной он стал обладателем Кубка Америки прошлого года.

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