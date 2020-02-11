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НХЛ

Клуб НХЛ "Питтсбург" обменял Гальченюка в "Миннесоту" на Закера

Также команда отдала защитника Калена Эддисона и условный выбор первого раунда драфта 2020 года
Джейсон Закер AP Photo/Michael Dwyer
Описание
Джейсон Закер
© AP Photo/Michael Dwyer

ТАСС, 11 февраля. "Питтсбург" совершил обмен форварда Алекса Гальченюка на нападающего "Миннесоты" Джейсона Закера. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также "Питтсбург" отдал за 28-летнего Закера защитника Калена Эддисона и условный выбор первого раунда драфта 2020 года. "Закер является форвардом первых двух звеньев, он отлично нам подходит. Нападающий великолепно зарекомендовал себя за последние три года, у него есть потенциал, чтобы помогать нам прогрессировать", - сказал генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд.

Закер был задрафтован "Миннесотой" в 2010 году под 59-м номером. В составе команды форвард провел 456 матчей и набрал 243 (132 гола + 111 передач) очка. 25-летний Гальченюк перешел в "Питтсбург" перед началом текущего сезона в рамках обмена в "Аризону" Фила Кессела. 19-летний Эддиссон пока не провел ни одного матча в НХЛ.

"Питтсбург" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка в 54 матчах. "Миннесота" идет 11-й на Западе. В активе команды 58 очков в 55 встречах.

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