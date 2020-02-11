Более 500 человек на данный момент подали заявки на участие в Югорском лыжном марафоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Заявки на участие в VIII международном Югорском лыжном марафоне, который пройдет в Ханты-Мансийске 11 апреля, на данный момент подали более 500 человек. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального департамента физической культуры и спорта.

"С момента начала регистрации на марафон прошло всего 10 дней, но количество зарегистрировавшихся на старт уже превысило 500 человек. Среди них не только жители Югры, но и лыжники из Архангельской, Томской, Тюменской, Омской, Свердловской, Новосибирской областей, Пермского края, Удмуртии, Татарстана, Курска, Москвы и других регионов России. Есть среди заявившихся и граждане Казахстана", - сказано в сообщении.

Самым юным на данный момент участником является Глеб Петухов из Салыма, родившийся в 2018 году и зарегистрированный на дистанцию 5 км. Самый возрастной участник - Юрий Исаев из Одинцово, которому в этом году исполнится 83 года, он планирует преодолеть дистанцию в 50 км. "Есть и именитые спортсмены. Двукратный чемпион мира, победитель многодневки "Тур де Ски", триумфатор Югорского лыжного марафона 2017 Сергей Устюгов написал в своем Instagram o желании участвовать в марафоне", - отмечают в департаменте.

Директор "Юграмегаспорт" Валерий Радченко сообщил, что аномально теплая зима в центральной части России и Европе привела к отмене многих лыжных марафонов серии Russialoppet в Москве, Токсове, Воронеже. "На тех гонках, которые все-таки удается провести, организаторы бьются за каждый квадратный метр лыжни. Тем ценнее и желаннее для любителей лыж становится усыпанный снегом Ханты-Мансийск. Мы надеемся, что благодаря дефициту снега в этом году на старт Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске выйдет еще больше участников из самых разных уголков России и мира", - сказал Радченко.

На марафоне для болельщиков будет организована лаундж-зона с комфортными шезлонгами, выступление творческих коллективов Югры, автограф-сессии с известными лыжниками. Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года в Ханты-Мансийске.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Участники гонки по традиции могут выбрать одну из трех дистанций - 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек. По прогнозам организаторов, в 2020 году ожидается более 3 тыс. лыжников.