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Мировой футбол

Бывший футболист РПЛ Яблонски осужден по делу о договорных матчах в Чехии

На данный момент Футбольная ассоциация Чехии рассматривает вопрос о дисквалификации 28-летнего защитника, который сейчас выступает за польскую "Краковию"

ТАСС, 11 февраля. Бывший защитник российского футбольного клуба "Томь" Давид Яблонски условно осужден по делу об организации договорного матча в Чехии в 2012 году. Об этом сообщает чешский портал Seznam Spravy.

Футболист попал в число подозреваемых по делу о договорных матчах в 2013 году, однако заседания суда начались лишь в 2016-м, когда футболист уже перешел в "Томь".

Яблонски был осужден условно за то, что будучи игроком юношеской команды чешского "Теплице" был вовлечен в группу организаторов договорного матча. В качестве доказательства вины футболиста чешская полиция предоставила суду аудиозапись телефонных разговоров членов группы. На данный момент Футбольная ассоциация Чехии рассматривает вопрос о дисквалификации 28-летнего игрока, который сейчас выступает за польскую "Краковию".

В составе "Томи" Яблонски провел шесть игр в премьер-лиге и матч в Кубке России, в которых не отметился голами.

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Мировой футбол
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