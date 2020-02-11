Борис Ротенберг: Сироткин и Петров будут наставниками Шварцмана на его пути в "Формулу-1"

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing Сергей Сироткин и Виталий Петров будут наставниками Роберта Шварцмана на его пути в чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом ТАСС рассказал руководитель программы Борис Ротенберг.

20-летний Шварцман является членом SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари". В сезоне 2020 года он будет выступать в "Формуле-2".

"Основная ставка в SMP Racing делается на Роберта Шварцмана. Сейчас он перешел в "Формулу-2", и этот сезон будет важнейшим и для него, и для всей нашей программы, - сказал Ротенберг. - Сергей Сироткин и Виталий Петров помогают ему двигаться вверх, к "Формуле-1". Они своего рода наставники".

Петров выступал в "Формуле-1" с 2010 по 2012 год, на его счету один подиум. Сироткин провел в "королевских гонках" один сезон (2018).