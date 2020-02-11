{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец ММА Александр Емельяненко в Грозном начал подготовку к бою с Исмаиловым

Поединок пройдет 3 апреля в Москве
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко прибыл в Грозный, где проведет тренировочный лагерь перед боем против Магомеда Исмаилова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги Absolute Championship Akhmat (ACA).

"Александр Емельяненко прибыл в Грозный. Подготовка пройдет под руководством главного тренера бойцовского клуба "Ахмат" Мурада Бичуева", - сказал собеседник агентства.

Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет 3 апреля в Москве на "ВТБ-Арене" в рамках турнира АСА 107 GrandPower.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Нижний Новгород в мае примет финал чемпионата России по компьютерному спорту
Соревнования пройдут 23-24 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС