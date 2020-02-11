Боец ММА Александр Емельяненко в Грозном начал подготовку к бою с Исмаиловым

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко прибыл в Грозный, где проведет тренировочный лагерь перед боем против Магомеда Исмаилова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги Absolute Championship Akhmat (ACA).

"Александр Емельяненко прибыл в Грозный. Подготовка пройдет под руководством главного тренера бойцовского клуба "Ахмат" Мурада Бичуева", - сказал собеседник агентства.

Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет 3 апреля в Москве на "ВТБ-Арене" в рамках турнира АСА 107 GrandPower.