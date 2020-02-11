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Формула-1

Гонщик Сироткин рассчитывает в течение месяца объявить о том, где продолжит карьеру

В прошлом сезоне он выполнял роль резервного гонщика в командах "Формулы-1" "Рено" и "Макларен"
Сергей Сироткин Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Сергей Сироткин
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гонщик Сергей Сироткин имеет несколько вариантов продолжения карьеры и рассчитывает объявить о своих планах на 2020 год в течение месяца. Об этом он рассказал ТАСС.

В прошлом сезоне Сироткин выполнял роль резервного гонщика в командах чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" и "Макларен". В 2018 году он был боевым пилотом команды "Уильямс".

"Объективно говоря, шансы на то, что я начну сезон в "Формуле-1", минимальные и из ряда фантастики. Хотя, конечно, я хочу и всегда готов, - сказал Сироткин. - Сейчас мы обсуждаем несколько вариантов [продолжения карьеры], в том числе выступление в гонках на выносливость. Очень надеюсь, что в течение месяца смогу объявить о новостях".

Сироткин является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing. В 2019 году в составе экипажа SMP Racing он принял участие в марафоне "24 часа Ле-Мана". По завершении прошлого сезона SMP Racing объявила о прекращении участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

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